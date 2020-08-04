На Волині обласна комісія проголосувала за посилення карантину

Раніше Луцьк потрапив у червону зону епідемічної небезпеки

Раніше Луцьк потрапив у червону зону епідемічної небезпеки

Фото: voladm.gov.ua

Регіональна комісія з питань ТЕБ та НС для запобігання поширенню COVID-19 вирішила посилити карантин на території Волинської області.

Про це повідомляється на сайті Волинської ОДА, передає RegioNews.

За словами головного державного лікаря області Наталії Янко, Волинська область потрапила до червоної зони, оскільки на момент засідання державної комісії в області фіксувалося перевищення двох із чотирьох цільових показників.

Тоді ж у Луцьку показник динаміки зростання випадків інфікувань становив 68 %, що відповідає червоному рівню небезпеки.

Загалом на Волині аналіз поточної епідемічної ситуації свідчить, що на сьогодні невідповідність відбувається по 1 із 4 визначених критеріїв", - додала вона.

Члени комісії вирішили прийняти відповідні протиепідемічні заходи відповідно до зон епідемічної небезпеки, як встановлено у постанові Кабміну.

Показники рахуються за останній тиждень. Тому, думаю, що до кінця тижня ситуація в області значно покращиться і у нас не буде червоного рівня епідемічної небезпеки у Луцьку. Сьогодні ж ми повинні виконати постанову Кабміну та рішення Державної комісії ТЕБ та НС", - зазначив голова ОДА Юрій Погуляйко.

Нагадаємо, 1 серпня міська влада Луцька відмовилася посилювати карантин, хоч місто відноситься до найнебезпечнішої зони із поширення Covid-19. Того ж дня мери Тернополя та Івано-Франківська виступили проти посилення карантину в їхніх містах.

Наступного дня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що місцева влада не може пом'якшувати карантинні заходи і не має на це повноважень.

Згодом заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що мери міст будуть нести відповідальніть за кожного померлого від COVID-19.

Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов пригрозив режимом НС регіонам, які протестують проти карантину.