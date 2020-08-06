У МОЗ назвали регіони з найгіршою динамікою поширення коронавірусу
Загалом карантин не можуть послабити 11 регіонів
Загалом карантин не можуть послабити 11 регіонів
Найвищий показник динаміки поширення коронавірусу серед усіх областей зафіксовано в Миколаївській області, він становить 98,39%.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передає RegioNews.
На другому місці опинилася Чернігівська область, де показник досяг позначки 78,57%. У Чернівецькій області показник динаміки поширення COVID-19 становить 51,09%.
Крім того, показник перевищено в Києві, Житомирській, Івано-Франківській, Рівненській, Харківській і Хмельницькій областях. Усі названі регіони не можуть перейти до пом'якшення карантину", - йдеться в повідомленні.
За даними МОЗ, нормальний показник динаміки хвороби не повинен перевищувати 10%.
Нагадаємо, в Україні черговий антирекорд COVID-19, виявили 1271 нових заражень.
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