У МОЗ назвали регіони з найгіршою динамікою поширення коронавірусу

Загалом карантин не можуть послабити 11 регіонів

Загалом карантин не можуть послабити 11 регіонів

Фото: flickr

Найвищий показник динаміки поширення коронавірусу серед усіх областей зафіксовано в Миколаївській області, він становить 98,39%.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передає RegioNews.

На другому місці опинилася Чернігівська область, де показник досяг позначки 78,57%. У Чернівецькій області показник динаміки поширення COVID-19 становить 51,09%.

Крім того, показник перевищено в Києві, Житомирській, Івано-Франківській, Рівненській, Харківській і Хмельницькій областях. Усі названі регіони не можуть перейти до пом'якшення карантину", - йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, нормальний показник динаміки хвороби не повинен перевищувати 10%.

Нагадаємо, в Україні черговий антирекорд COVID-19, виявили 1271 нових заражень.