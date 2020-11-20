Збитки на мільйони: СБУ викрила розтрату коштів, виділених на боротьбу з COVID-19

Ціни на закупівлю продукції були суттєво завищені

Ціни на закупівлю продукції були суттєво завищені

Фото: СБУ

У Черкасах Служба безпеки України викрила розкрадання мільйонів бюджетних коштів, виділених одному із медичних закладів Черкаської міськради на боротьбу з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Так, за даними слідства, керівниця однієї із медичних установ міста організувала протиправний механізм привласнення коштів. Чиновниця підписала низку договорів із київською компанією на закупівлю засобів індивідуального захисту та протиепідеміологічних засобів на загальну суму 8 мільйонів гривень.

Вартість придбаного асортименту медичної продукції була суттєво завищена. На деякі позиції, зокрема захисні костюми для лікарів, ціна перевищувала ринкову більше ніж у два рази", - повідомили оперативники.

Також задокументовано, що укладання угод відбувалось без обов’язкового дотримання норм проведення тендерних процедур держзакупівель, передбачених чинним законодавством.

За висновками експертиз, через дії зловмисників бюджету міста завдано збитки на понад 2,4 мільйона гривень.

Наразі керівниці медзакладу повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України викрила чиновників Черкаської міської ради в розтраті коштів державного бюджету, які були призначені для ремонту та утримання доріг.