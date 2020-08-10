У Черкасах закрили дитсадок через спалах COVID-19

Факт інфікування офіційно підтвердили напередодні ввечері

Факт інфікування офіційно підтвердили напередодні ввечері

Фото: Facebook

У Черкаському дитячому садочку №34 зафіксували випадок коронавірусної інфекції. Вихованців закладу переведуть на двотижневу самоізоляцію.

Як передає RegioNews, про це заявив очільник департаменту освіти та гуманітарної політики міста Сергій Воронов.

Усіх дітей головний освітянин Черкас просить перевести на ізоляцію терміном 14 днів.

Також дитсадок закриють для проведення ремонтних робіт.

Нагадаємо, до ослаблення карантину не готові Київ і ще вісім областей.