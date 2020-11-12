15:52  12 листопада
Перший віце-спікер Ради Стефанчук теж захворів на коронавірус
19:43  12 листопада
Володимир Зеленський записав відеозвернення із самоізоляції
18:11  12 листопада
У зоні ООС обстрілів з боку противника не зафіксовано
UA | RU
UA | RU
12 листопада 2020, 21:18 9

Кабмін оприлюднив постанову про посилення карантину в Україні

12 листопада 2020, 21:18 9
Читайте также на русском языке
В Україні відмінили адаптивний карантин і повернулись до загальнонаціонального
В Україні відмінили адаптивний карантин і повернулись до загальнонаціонального
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Постанова Кабінету міністрів про посилення карантину в Україні та запровадження карантину вихідного дня з’явилася на сайті Уряду.

Про це повідомляє Урядовий портал, передає RegioNews.

Згідно із нововведеннями, забороняються масові заходи за участю більше 20 осіб, а також заповненість більше 50% місць у театрах та кінотеатрах, громадському транспорті.

Буде діяти обмеження на діяльність дискотек, закладів харчування із організацією дозвілля.

Ресторани та кафе можуть працювати тільки з 7:00 до 22:00. Розміщення відвідувачів в закладах громадського харчування можливо лише на відстані не менше 2 метрів між місцями для сидіння за сусідніми столиками і більше 4 осіб за столом без урахування дітей у віці до 18 років.

Крім того, запроваджується час для пенсіонерів з 10:00 до 12:00 на об'єктах торгівлі, в органах влади і т.д.

Вводиться жорсткий карантин з 00:00 суботи до 00:00 понеділка, тобто на кожні вихідні.

Нагадаємо, 11 листопада Кабінет міністрів схвалив рішення про введення жорсткого карантину вихідного дня в Україні з 14 листопада – з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

карантин Україна Кабмін Постанова коронавірус
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
ЗМІ дізналися, скільки коштує день у палаті "Феофанії", де лікується Зеленський
12 листопада 2020, 20:40
Через COVID-19 у суддів КСУ буде працювати дистанційно
12 листопада 2020, 20:38
Влада Одеси вирішила поки не вводити карантин вихідного дня
12 листопада 2020, 19:59
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Вибори мера у Херсоні: чи переможуть динозаври
Краматорський фініш: хто буде контролювати перлину української оборонки
Всі публікації »
Віктор Таран
Денис Казанський
Артем Моісєєнко
Всі блоги »