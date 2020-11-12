Кабмін оприлюднив постанову про посилення карантину в Україні

В Україні відмінили адаптивний карантин і повернулись до загальнонаціонального

В Україні відмінили адаптивний карантин і повернулись до загальнонаціонального

Фото: із відкритих джерел

Постанова Кабінету міністрів про посилення карантину в Україні та запровадження карантину вихідного дня з’явилася на сайті Уряду.

Про це повідомляє Урядовий портал, передає RegioNews.

Згідно із нововведеннями, забороняються масові заходи за участю більше 20 осіб, а також заповненість більше 50% місць у театрах та кінотеатрах, громадському транспорті.

Буде діяти обмеження на діяльність дискотек, закладів харчування із організацією дозвілля.

Ресторани та кафе можуть працювати тільки з 7:00 до 22:00. Розміщення відвідувачів в закладах громадського харчування можливо лише на відстані не менше 2 метрів між місцями для сидіння за сусідніми столиками і більше 4 осіб за столом без урахування дітей у віці до 18 років.

Крім того, запроваджується час для пенсіонерів з 10:00 до 12:00 на об'єктах торгівлі, в органах влади і т.д.

Вводиться жорсткий карантин з 00:00 суботи до 00:00 понеділка, тобто на кожні вихідні.

Нагадаємо, 11 листопада Кабінет міністрів схвалив рішення про введення жорсткого карантину вихідного дня в Україні з 14 листопада – з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.