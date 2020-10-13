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13 жовтня 2020, 14:36 6

Всі міські лікарні Києва готують для прийому хворих на COVID-19

13 жовтня 2020, 14:36 6
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Пацієнтів приймають вже 17 лікарень столиці
Пацієнтів приймають вже 17 лікарень столиці
Фото: flickr
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У Києві готують всі 22 міські лікарні для прийому хворих із коронавірусом.

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

За словами мера, вже розгорнуті 2730 ліжок у 17 лікарнях, також готуються ліжка в Київському міському центрі радіаційного захисту населення і лікарнях №1, 12, 15 і 18.

Він додав, що в столиці через динаміку захворюваності вже закінчуються місця в комунальних медзакладах.

Державні відомчі і медустанови Академії медичних наук не приймають киян, хворих коронавірусом, хоча мають у загальному 11 тисяч ліжок та кваліфікований персонал", - розповів Кличко.

Нагадаємо, у столиці за період пандемії звільнилися до 25% медпрацівників, у місті відчутний брак медичних кадрів.

коронавірус Київ медики лікарні Віталій Кличко
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