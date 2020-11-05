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05 листопада 2020, 18:45 82

Тотальний карантин призведе до падіння економіки України - прогноз

05 листопада 2020, 18:45 82
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На темпи падіння економіки повпливає локдаун в Україні та у сусідніх країнах
На темпи падіння економіки повпливає локдаун в Україні та у сусідніх країнах
Фото: flickr
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У випадку, якщо до кінця року в Україні буде діяти тривалий локдаун, в 2021 році падіння економіки різко прискориться.

Про це повідомляє Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України, передає RegioNews.

За даними відомства, у річному вираженні падіння може скласти 5,6% замість прогнозованих 4,8%.

Мінекономіки залишає незмінним прогноз скорочення ВВП на рівні 4,8%. При цьому скорочення в IV кварталі прогнозується на рівні 3,0%. Однак такі цифри справедливі з урахуванням, що до кінця року в Україні і світі не погіршиться ситуація з пандемією COVID-19”, - йдеться в повідомленні.

Також за підрахунками міністерства, в результаті тривалого локдауну в Україні та світі падіння ВВП в IV кварталі може виявитися значно більшим і буде становити близько 6,0%.

При таких умовах падіння ВВП за підсумками року очікується на рівні 5,6%", - йдеться в прогнозі Мінекономіки.

Нагадаємо, в усіх районах Закарпаття введуть локдаун вихідного дня, більшість районів в області скоро опиняться в "червоній" зоні.

карантин економіка криза ВВП Україна промисловість
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