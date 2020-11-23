У поліції Києва розповіли, скільки протоколів склали через порушення карантину вихідного дня

Всього було перевірено 1509 об'єктів

Всього було перевірено 1509 об'єктів

Фото з відкритих джерел

У Києві за минулі вихідні правоохоронці склали 243 адміністративних протоколи через порушення карантинних вимог. Всього було перевірено 1509 об'єктів.

Про це пише RegioNews, про це повідомили в пресслужбі поліції Києва.

Переважна більшість порушень пов'язана з роботою установ господарської діяльності, попри заборону в рамках карантину вихідного дня.

"За результатами перевірок, у 243 випадках виявлено порушення карантину, а потім за невиконання вимог ч. 1 ст. 44-3 (порушення правил карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення на посадових осіб складені адмінпротоколи", - повідомили в поліції.

Там наголосили, що за це передбачено накладення штрафу від 34 до 170 тисяч гривень.

Нагадаємо, у столиці магазини й ТРЦ змінили свій графік роботи у будні через обмеження на вихідні.