У поліції Києва розповіли, скільки протоколів склали через порушення карантину вихідного дня
У Києві за минулі вихідні правоохоронці склали 243 адміністративних протоколи через порушення карантинних вимог. Всього було перевірено 1509 об'єктів.
Про це пише RegioNews, про це повідомили в пресслужбі поліції Києва.
Переважна більшість порушень пов'язана з роботою установ господарської діяльності, попри заборону в рамках карантину вихідного дня.
"За результатами перевірок, у 243 випадках виявлено порушення карантину, а потім за невиконання вимог ч. 1 ст. 44-3 (порушення правил карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення на посадових осіб складені адмінпротоколи", - повідомили в поліції.
Там наголосили, що за це передбачено накладення штрафу від 34 до 170 тисяч гривень.
Нагадаємо, у столиці магазини й ТРЦ змінили свій графік роботи у будні через обмеження на вихідні.