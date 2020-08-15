10:29  15 серпня
В Україні новий антирекорд COVID-19: за добу виявили 1847 нових випадків
11:13  15 серпня
У дев'яти районних радах Донбасу пройдуть перші вибори
10:04  15 серпня
Ситуація на Донбасі: бойовики чотири рази порушили режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
15 серпня 2020, 13:16 2

Школи будуть працювати в штатному режимі, крім "червоних зон" - Степанов

15 серпня 2020, 13:16 2
Читайте также на русском языке
Правила адаптивного карантину потрібно дотримуватися заради здоров'я дітей
Правила адаптивного карантину потрібно дотримуватися заради здоров'я дітей
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Школи в Україні в новому навчальному році будуть працювати у відповідності з діючими правилами адаптивного карантину.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

Хочу нагадати: школи не будуть працювати виключно в тих містах чи районах, де буде встановлений червоний рівень епідемічної небезпеки", - підкреслив він на брифінгу в суботу.

Міністр зазначає, що у всіх інших зонах - зеленій, жовтій, помаранчевій - школи будуть працювати у звичайному режимі з чітким дотриманням тих правил, і це обов'язково, які прийняті для процесу навчання в школах.

Це і використання масок, і деякі обмеження, які вводяться правилами. І хочу ще раз нагадати, що всі ці правила - їх треба дотримуватися заради здоров'я наших дітей", - додав міністр.

Нагадаємо, "червоний" рівень встановлюється, якщо за 14 днів в обласному центрі, районі або місті обласного значення з населенням менше 70 тис. чол. фіксується понад 240 випадків захворювання на 100 тис. населення, або в іншій адміністративно-територіальній одиниці – понад 160 випадків на 100 тис. населення.

Раніше повідомлялося, що мер Вінниці розповів, як будуть працювати школи міста в новому навчальному році.

Максим Степанов школи освіта навчання карантин
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
Всі відео »
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Кіровоградщині
Депутати, чиновники та власники будівельного бізнесу. Хто контролює автовокзали Дніпропетровщини
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »