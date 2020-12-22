У 23 пацієнтів психоневрологічного інтернату на Хмельниччині виявили COVID-19
У 23 підопічних та 4 працівників Зяньковецького психоневрологічного інтернату Деражнянського району підтверджено COVID-19.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.
За словами керівника регіонального штабу з ліквідації надзвичайної ситуації Юрія Кореви, 11 пацієнтів госпіталізовані до лікувальних закладів.
Працівники закладу перебувають вдома на амбулаторному лікуванні. З 23 підопічних – 11 госпіталізовані і перебувають в задовільному стані. Ситуація у закладі стабільна, - сказав Юрій Корева.
Загалом у Зяньковецькому психоневрологічному інтернаті перебуває 156 підопічних та 70 працівників. Наразі за закладом здійснюється медичний нагляд.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вже третій тиждень поспіль в країні знижується кількість хворих COVID-19, за інформацією міністра Степанова.