У 23 пацієнтів психоневрологічного інтернату на Хмельниччині виявили COVID-19

11 пацієнтів госпіталізовані до лікувальних закладів

11 пацієнтів госпіталізовані до лікувальних закладів

Фото з відкритих джерел

У 23 підопічних та 4 працівників Зяньковецького психоневрологічного інтернату Деражнянського району підтверджено COVID-19.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.

За словами керівника регіонального штабу з ліквідації надзвичайної ситуації Юрія Кореви, 11 пацієнтів госпіталізовані до лікувальних закладів.

Працівники закладу перебувають вдома на амбулаторному лікуванні. З 23 підопічних – 11 госпіталізовані і перебувають в задовільному стані. Ситуація у закладі стабільна, - сказав Юрій Корева.

Загалом у Зяньковецькому психоневрологічному інтернаті перебуває 156 підопічних та 70 працівників. Наразі за закладом здійснюється медичний нагляд.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вже третій тиждень поспіль в країні знижується кількість хворих COVID-19, за інформацією міністра Степанова.