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22 грудня 2020, 19:37 3

У 23 пацієнтів психоневрологічного інтернату на Хмельниччині виявили COVID-19

22 грудня 2020, 19:37 3
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11 пацієнтів госпіталізовані до лікувальних закладів
11 пацієнтів госпіталізовані до лікувальних закладів
Фото з відкритих джерел
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У 23 підопічних та 4 працівників Зяньковецького психоневрологічного інтернату Деражнянського району підтверджено COVID-19.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.

За словами керівника регіонального штабу з ліквідації надзвичайної ситуації Юрія Кореви, 11 пацієнтів госпіталізовані до лікувальних закладів.

Працівники закладу перебувають вдома на амбулаторному лікуванні. З 23 підопічних – 11 госпіталізовані і перебувають в задовільному стані. Ситуація у закладі стабільна, - сказав Юрій Корева.

Загалом у Зяньковецькому психоневрологічному інтернаті перебуває 156 підопічних та 70 працівників. Наразі за закладом здійснюється медичний нагляд.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вже третій тиждень поспіль в країні знижується кількість хворих COVID-19, за інформацією міністра Степанова.

коронавірус Хмельницька область COVID-19
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