Мер Сум розповів про доцільність введення січневого локдауну в місті

Впровадженні в місті жорсткі правила для боротьби з COVID-19 допомогли зменшити кількість інфікованих в кілька разів

Впровадженні в місті жорсткі правила для боротьби з COVID-19 допомогли зменшити кількість інфікованих в кілька разів

Фото: RegioNews

Мер Сум Олександр Лисенко заявив, що ситуація з поширенням коронавірусної інфекції в місті під контролем, а тому вважає, що було б доцільніше не закривати ринки й торгові центри, а краще посилити контроль за дотриманням санітарних норм і збільшити штрафи за їх порушення.

Про це мер Сум розповів в інтерв'ю RegioNews.

В місті при впровадженні жорстких правил масочного режиму були створенні 30 мобільних груп, які пересувалися по місту і контролювали, як виконується розпорядження міськради.

Кожен день по місту ходили 150 осіб і штрафували всіх порушників масочного режиму. Штраф - 1 200 грн. Порушники спочатку вигравали суди, але з часом, коли судді почали самі хворіти, перестали... До того, як ми ввели штрафи, то фіксували кожен день від 400 до 500 інфікованих. Після ми вийшли на цифри 184 і навіть 67 хворий за день", - підкреслив Лисенко.

На питання чи варто закривати ринки та торговельні центри під час січневого локдауну, мер зауважив, що краще посилити контроль за дотриманням санітарних норм та збільшити штрафи за їх порушення.

"Ми рішенням виконавчого комітету подали на закриття два магазини. Було сім, але власники п’ятьох виправили ситуацію і зробили все згідно з санітарними нормами. Я пішов на ринок і кажу – хлопці, від завтра ринок припиняє працювати. Чому? А тому, що ваші продавці плівку познімали, екранів немає, на вході ніхто не вимірює температуру, немає санітайзерів. Приходжу через тиждень - все виправлено. Тому я думаю, що краще було б не закривати, а збільшити штрафи за порушення і посилити контроль за дотриманням санітарних норм", - зазначив мер.

Раніше повідомлялось, що стали відомі результати виборів-2020 у Сумській області. У місті Суми переміг представник партії "Батьківщина" чинний міський голова Олександр Лисенко. За нього проголосувало 60,32% виборців.