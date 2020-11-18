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Уряд запровадив "пріоритетні години” для людей похилого віку в магазинах
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18 листопада 2020, 18:52 6

Уряд запровадив "пріоритетні години” для людей похилого віку в магазинах

18 листопада 2020, 18:52 6
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Ця ініціатива буде тривати на період карантину
Ця ініціатива буде тривати на період карантину
Фото: скріншот відео
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Сьогодні, 18 листопада вступили в дію зміни до постанови Кабінету Міністрів про карантин, які вводять “пріоритетні години “ для людей літнього віку.

Про це під час ефіру на телеканалі "Україна 24” повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає RegioNews.

За його словами, це нововведення має на меті зниження рівня інфікування коронавірусом груп ризику.

Люди літнього віку відносяться до групи ризику. Тому важливо, аби вони якомога менше контактували з оточуючими, адже відсоток летальних випадків найбільший саме серед людей старших 65 років”, - сказав Степанов.

Він додав, що пріоритетні години діють з 10:00 до 12:00, ця ініціатива буде тривати на період карантину.

Сподіваюсь, що всі заклади торгівлі і послуг будуть дотримуватися цього”, - зазначив міністр.

Нагадаємо, в Українідіє загальнонаціональний карантин: що заборонено.

коронавірус карантин МОЗ пенсіонери Максим Степанов
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