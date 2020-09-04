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04 вересня 2020, 14:24 8

В Умані у 6 паломників виявили Covid-19 - мер

04 вересня 2020, 14:24 8
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Влада міста закликає усіх прочан проходити тестування
Фото: Facebook
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В Умані вже у 6 хасидів підтвердили захворювання Covid-19. 

Про це в інтерв’ю для Telegram-каналу "PavlovskyNews” повідомив мер міста Олександр Цебрій, передає RegioNews.

За його словами, мова йде про паломників, які приїхали в місто до 28 серпня, коли було прийняте рішення про заборону в’їзду з країн "червоної” зони.

Наскільки мені відомо, на сьогоднішній день у шести паломників ПЛР-тести позитивні, далі з ними працюють медичні працівники згідно протоколу”, - сказав Цебрій.

Він зазначив, що всі хасиди, які прибули в місто, повинні пройти тестування на Covid-19 в приватних клініках Умані за свій рахунок. Поки з виконанням цієї вимоги проблем немає.

Він додав, що у місцевій лікарні є лише 14 ліжко-місць, призначених для хворих Covid-19, там вже лікуються 18 чоловік. Тому для розміщення заражених довелося шукати додаткові можливості.

Зараз всі прийняті в Умані заходи дозволяють тримати ситуацію під контролем і зберігати спокій у місті”, - підсумував Цебрій.

Нагадаємо, в Умані посилять карантин на час паломництва хасидів, у місті будуть заборонені масові релігійні та культурні заходи.

коронавірус карантин Черкаси Умань хасиди Олександр Цебрій
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