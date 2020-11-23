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23 листопада 2020, 19:32 17

Нардепи просять КСУ з’ясувати конституційність "карантину вихідного дня"

23 листопада 2020, 19:32 17
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До Суду з конституційним поданням звернулися 48 народних депутатів
До Суду з конституційним поданням звернулися 48 народних депутатів
Фото з відкритих джерел
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Народні депутати звернулися до КСУ з поданням щодо відповідності Конституції України положень постанови Уряду, якою запроваджений «карантин вихідного дня».

Про це повідомляє RegioNews з поссиланням на пресслужбу суду.

До Конституційного Суду України 23 листопада надійшло конституційне подання 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень підпункту 17 пункту 10, пункту 15 постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" від 22 липня 2020 року № 641 зі змінами.

Автори клопотання вважають, що окремі положення вказаної постанови не відповідають низці норм Основного Закону України, а також зазначають, що порушені у конституційному поданні питання мають особливе суспільне та економічне значення, оскільки стосуються, в тому числі, й життя і здоров'я громадян.

З текстом конституційного подання можна ознайомитися на офіційному вебсайті Суду в рубриці "На розгляді Суду".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що стало відомо, скільки вже склали протоколів через порушення карантину вихідного дня.

КСУ карантин нардепи
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