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20 серпня 2020, 10:10 3

"Люди не мають за що жити": мер Самбора просить послабити в місті карантин

20 серпня 2020, 10:10 3
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Через карантин місто недоотримує приблизно 40 млн грн
Через карантин місто недоотримує приблизно 40 млн грн
Фото з відкритих джерел
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Міська влада Самбора Львівської області не згодна з віднесенням до "червоної" карантинної зони та вимагає послабити обмеження.

Як повідомляє RegioNews, про це розповів мер Самбора Юрій Гамар в ефірі "24 каналу".

За словами міського голови, Самбір дотримується всіх карантинних правил "червоної зони". Однак через деякі обмеження люди опинились "на межі виживання".

"Ми просимо нас зрозуміти і дати можливість промисловій групі торгувати, тому що за пів року люди опинились на межі виживання", – сказав він.

"У нас прохання, щоб до нас дослухались, бо люди не мають засобів для існування. Ми просимо, щоб малий і середній бізнес могли заробляти і годувати свої сімʼї", — додав мер.

Гамар пояснив, що через карантин місто, як і вся Україна, недоотримує значної частини доходів бюджету, приблизно 40 млн грн.

"Ми дотримуємось всіх вимог червоної зони, але єдине, що ми просимо, аби підприємці, промислова група, мали можливість торгувати, а кафетерії працювали на терасах", — зазначив міський голова.

Відомо, що 17 серпня Самбірська міська рада відмовилася посилювати карантин.

Також повідомлялося, що на мера Самбора склали протокол за порушення карантину.

карантин коронавірус МОЗ Львівщина мер
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