Коронавірус: В яких регіонах ліжка для хворих заповнені найбільше

В середньому по країні заповнені 47,5% COVID-ліжок

В середньому по країні заповнені 47,5% COVID-ліжок

Рixabay

В Україні залишилися лише вісім регіонів, де лікарняні ліжка для пацієнтів з коронавірусом заповнені більш ніж на 50%. В середньому по країні заповнені 47,5% таких ліжок.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, пише RegioNews.

Найбільш напружена ситуація із заповненими ліжками спостерігається в Миколаївській (64,6% зайняті), Чернігівській (59,6%) та Запорізькій (58,8%) областях.

Всього в країні введено вже 58 532 ліжок для лікування COVID-19.

При цьому в Україні спостерігається невелике зростання динаміки захворюваності. Станом на 3 грудня цей показник становить 496,9 на 100 тисяч населення при нормі 40. Це на 4,7 вище, ніж днем раніше.

Найгірша ситуація спостерігається в Сумській (1040,4), Черкаській (759,7), Київської (734,1), Запорізькій (722,3) та Чернігівській (716,5) областях. У Києві він становить 680,4.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу підтвердили 14 496 нових випадків COVID-19, було зафіксовано 243 летальних випадки, госпіталізовано 1739 осіб.

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