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22 серпня 2020, 16:54 3

Київ та ще 14 регіонів не можуть пом'якшити карантин — МОЗ

22 серпня 2020, 16:54 3
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Упродовж останніх днів кількість регіонів із негативною статистикою зросла
Упродовж останніх днів кількість регіонів із негативною статистикою зросла
Фото: flickr
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Станом на 21 серпня Київ і ще 14 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для ослаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я, передає RegioNews.

Згідно із даними МОЗ, не відповідають вимогам по ослабленню карантину Київ, а також Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області.

У відомстві зазначили, що на основі цих даних встановлюється на території регіону та чи інша зона епідемічної небезпеки.

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Нагадаємо, в Україні черговий антирекорд Covid-19: за добу виявили понад 2300 нових випадків. Найбільше нових випадків зафіксували в Харківській, Одеській, Чернівецькій і Тернопільській областях.

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