Київ та ще 14 регіонів не можуть пом'якшити карантин — МОЗ
Станом на 21 серпня Київ і ще 14 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для ослаблення протиепідемічних заходів.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я, передає RegioNews.
Згідно із даними МОЗ, не відповідають вимогам по ослабленню карантину Київ, а також Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області.
У відомстві зазначили, що на основі цих даних встановлюється на території регіону та чи інша зона епідемічної небезпеки.
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