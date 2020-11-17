В Україні хочуть поновити карантинні виплати на дітей фізосіб-підприємців

Проєкт акту направлений на погодження профспілок

Проєкт акту направлений на погодження профспілок

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Кабінет міністрів планує поновити програму виплат на дітей фізичних осіб-підприємців першої та другої групи платників єдиного податку у листопаді-грудні 2020 року. Проєкт акту направлений на погодження профспілок.

Про це повідомляється на сайті Федерації профспілок, пише RegioNews.

"Відновити на період з 1 листопада до 31 грудня 2020 року дію пунктів 1 і 2 постанови Кабінету міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 329 "Деякі питання соціальної підтримки сімей з дітьми", - йдеться в проєкті постанови.

Згідно з проєктом, особам, які у травні - серпні 2020 року отримували допомогу, виплату такої допомоги буде продовжено у грудні 2020 року за листопад - грудень 2020 року без подання нової заяви та необхідних документів.

Допомога на дітей особам, які звернуться за її призначенням вперше із заявою та необхідними документами, що мають бути подані до 15 грудня 2020 року, призначається і виплачується у листопаді - грудні 2020 року.

Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту постанови, 1 вересня 2020 року було завершено програму підтримки в умовах жорстких карантинних обмежень фізичних осіб - підприємців, в сім’ях яких виховуються діти.

"Враховуючи запровадження в Україні "карантину вихідного дня" та у зв’язку з цим необхідності державної підтримки фізичних осіб - підприємців, в сім’ях яких виховуються діти, доцільно відновити на період з 01.11.2020 по 31.12.2020 виплату допомоги на дітей особам, які отримували допомогу на дітей фізичним особам - підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку", - йдеться в документі.

Нагадаємо, у серпні стало відомо, що Кабмін припинить виплачувати допомогу на дітей фізичним особам - підприємцям.