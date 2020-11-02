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02 листопада 2020, 11:22 388

У МОЗ підвищили поріг захворюваності COVID-19, при якому можливий повний локдаун

02 листопада 2020, 11:22 388
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Він тепер може бути при 20 тисячах хворих на день
Він тепер може бути при 20 тисячах хворих на день
Фото: з відкритих джерел
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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що повний локдаун в Україні можуть ввести при 20 тисячах нових хворих COVID-19 в день, коли на 100% заповняться ліжкомісця.

Про це він розповів в ефірі телеканалу "1+1", передає RegioNews.

Якщо ми дійдемо до цифри 20000 за добу, ми матимемо 100% заповненість ліжкомісць разом з мобільними шпиталями", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, 22 жовтня Зеленський заявив, що повний локдаун в Україні можуть ввести при 15 тисячах нових хворих COVID-19 в день.

Крім того, раніше Зеленський пообіцяв не відправляти українців знову на жорсткий карантин.

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коронавірус карантин МОЗ пандемія Максим Степанов
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