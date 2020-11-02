У МОЗ підвищили поріг захворюваності COVID-19, при якому можливий повний локдаун
Він тепер може бути при 20 тисячах хворих на день
Він тепер може бути при 20 тисячах хворих на день
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що повний локдаун в Україні можуть ввести при 20 тисячах нових хворих COVID-19 в день, коли на 100% заповняться ліжкомісця.
Про це він розповів в ефірі телеканалу "1+1", передає RegioNews.
Якщо ми дійдемо до цифри 20000 за добу, ми матимемо 100% заповненість ліжкомісць разом з мобільними шпиталями", - підкреслив міністр.
Нагадаємо, 22 жовтня Зеленський заявив, що повний локдаун в Україні можуть ввести при 15 тисячах нових хворих COVID-19 в день.
Крім того, раніше Зеленський пообіцяв не відправляти українців знову на жорсткий карантин.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Труханов втрачає слухняну міськраду: з ким буде домовлятися мер
Вибори в Запоріжжі: чи вдасться меру Буряку дожити до кінця другого терміну і до чого тут Коломойський