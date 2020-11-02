У МОЗ підвищили поріг захворюваності COVID-19, при якому можливий повний локдаун

Він тепер може бути при 20 тисячах хворих на день

Він тепер може бути при 20 тисячах хворих на день

Фото: з відкритих джерел

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що повний локдаун в Україні можуть ввести при 20 тисячах нових хворих COVID-19 в день, коли на 100% заповняться ліжкомісця.

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