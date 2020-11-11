15:11  11 листопада
Жорсткий карантин вихідного дня – вже з 14 листопада, - Кабмін
19:33  11 листопада
Заступник глави Уряду Резніков отримав позитивний тест на коронавірус
18:46  11 листопада
Протягом доби окупанти один раз порушили режим "тиші" і поранили українського бійця
UA | RU
UA | RU
11 листопада 2020, 18:19 37

Садовий заявив, що Львів не буде виконувати карантин вихідного дня

11 листопада 2020, 18:19 37
Читайте также на русском языке
Він вимагає від влади компенсацій для бізнесу через карантинні обмеження
Він вимагає від влади компенсацій для бізнесу через карантинні обмеження
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Міський голова Львова Андрій Садовий розкритикував рішення уряду щодо запровадження в Україні карантину вихідного дня та заявив, що Львів відмовляється його виконувати.

Про це він сказав на акції підприємців, які виступають проти введення в Україні карантину, передає RegioNews.

Карантин вихідного дня, на мою думку, — це дурниця. Ми були, є і будемо разом з вами, жодного нерозумного рішення місто приймати не буде”, — сказав Садовий.

Він також заявив, що "Львів — це наше місто”.

Влади приходять і йдуть, а Львів був, є і буде… Прошу вас розуміти непросту ситуацію. Ми з вами маємо взяти зобов’язання: ніяких юбілеїв, ніяких банкетів, ніяких весіль. Але якщо людина зайде в кафе і там є тих два-три столики і вип'є кави — про який локдаун можна говорити?”, — додав мер Львова.

Він також заявив, що запроваджуючи обмеження, влада повинна заплатити власникам бізнесу компенсації.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів схвалив рішення про введення жорсткого карантину вихідного дня в Україні з 14 листопада – з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

коронавірус карантин заява Львів Андрій Садовий
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
"Афера року” на Закарпатті: голова ОДА заявив про розкрадання 200 га землі
11 листопада 2020, 17:52
Карантин "вихідного дня" можуть продовжити до кінця року, - ЗМІ
11 листопада 2020, 17:29
Карантин вихідного дня: в Україні не планують зупиняти транспорт
11 листопада 2020, 16:50
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Краматорський фініш: хто буде контролювати перлину української оборонки
Другий тур у Сумах: чому хвилюється Лисенко
Всі публікації »
Денис Казанський
Артем Моісєєнко
Олександр Черненко
Всі блоги »