Садовий заявив, що Львів не буде виконувати карантин вихідного дня

Він вимагає від влади компенсацій для бізнесу через карантинні обмеження

Він вимагає від влади компенсацій для бізнесу через карантинні обмеження

Фото: із відкритих джерел

Міський голова Львова Андрій Садовий розкритикував рішення уряду щодо запровадження в Україні карантину вихідного дня та заявив, що Львів відмовляється його виконувати.

Про це він сказав на акції підприємців, які виступають проти введення в Україні карантину, передає RegioNews.

Карантин вихідного дня, на мою думку, — це дурниця. Ми були, є і будемо разом з вами, жодного нерозумного рішення місто приймати не буде”, — сказав Садовий.

Він також заявив, що "Львів — це наше місто”.

Влади приходять і йдуть, а Львів був, є і буде… Прошу вас розуміти непросту ситуацію. Ми з вами маємо взяти зобов’язання: ніяких юбілеїв, ніяких банкетів, ніяких весіль. Але якщо людина зайде в кафе і там є тих два-три столики і вип'є кави — про який локдаун можна говорити?”, — додав мер Львова.

Він також заявив, що запроваджуючи обмеження, влада повинна заплатити власникам бізнесу компенсації.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів схвалив рішення про введення жорсткого карантину вихідного дня в Україні з 14 листопада – з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.