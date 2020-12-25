У Раді розповіли, як Україна може пришвидшити отримання вакцини від коронавірусу

Згідно з угодою, яку уряд підписав у рамках міжнародної ініціативи COVAX, Україна має отримати вакцину наприкінці лютого — на початку березня

Згідно з угодою, яку уряд підписав у рамках міжнародної ініціативи COVAX, Україна має отримати вакцину наприкінці лютого — на початку березня

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Україна в обмін на пришвидшене отримання вакцини від коронавірусу запропонує виробникам препаратів свої послуги з транспортування вакцин у різні країні літаком "Мрія".

Про це заявив нардеп від "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань охорони здоровʼя Михайло Радуцький, пише RegioNews з посиланням на "Україна 24".

За його словами, уряд готує пропозицію, зокрема, для таких виробників, як Pfizer, BioNTech та AstraZeneca. Використовувати для транспортування вакцини по світу планується український літак "Мрія".

"Найпотужніший літак у світі можна обладнати спеціальним обладнанням для підтримання температури мінус 70, і за це прискорити отримання вакцини, якщо ми будемо доставляти цю вакцину на інші замовлення, які надходять до компаній-виробників. Ми будемо просити, щоб отримати поза чергою, поза квотою вакцини", — заявив депутат.

Радуцький також нагадав, що згідно з угодою, яку уряд підписав у рамках міжнародної ініціативи COVAX, Україна має отримати вакцину наприкінці лютого — на початку березня.

"Але на сьогодні зусиллями Міністерства закордонних справ, президента України ведуться перемовини з виробниками, з президентами країн, де знаходяться виробники, щоб отримати цю вакцину якомога раніше", — зауважив він.

Нагадаємо, раніше у МОЗ розповіли, на коли запланований перший етап вакцинації українців.