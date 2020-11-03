Нардеп і глава делегації Верховної Ради в ПАРЄ захворіла на COVID-19

Єлизавета Ясько заявила, що буде знаходитися на самоізоляції

Єлизавета Ясько заявила, що буде знаходитися на самоізоляції

Фото: Facebook

Народний депутат від "Слуги народу" і голова української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Єлизавета Ясько заявила, що захворіла на COVID-19.

Про це Ясько повідомила у Facebook, передає RegioNews.

На жаль, тест на ковід позитивний. Тиждень політичний ще той... І хотілось б бути в стінах парламенту. Але сьогодні отримала позитивний результат тесту”, - написала вона.

Ясько закликала усіх, з ким вона контактувала упродовж останніх днів, бути на самоізоляції і при можливості використовувати всі засоби безпеки.

Нагадаємо, міністр екології та природних ресурсів України захворів на COVID-19, він перебуває на самоізоляції та продовжує працювати дистанційно.