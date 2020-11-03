В Україні з понеділка можуть запровадити жорсткий карантин — ЗМІ

Влада може запровадити карантин "вихідного дня"

Влада може запровадити карантин "вихідного дня"

Фото: із відкритих джерел

Про це повідомляє "Українська правда” із посиланням на джерела в Кабінеті міністрів та Офісі президента, передає RegioNews.

Розглядаються варіанти від "карантину вихідного дня" до запровадження комендантської години та штрафів за її порушення”, - пише видання.

Також незалежні джерела повідомляють, що ймовірність посилення карантину в Україні у зв’язку із стрімким ростом кількості нових випадків коронавірусу дуже висока.

Нагадаємо, "Ми близькі до катастрофи": Степанов розповів про поширення коронавірусу в Україні.