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03 листопада 2020, 16:10 1041

В Україні з понеділка можуть запровадити жорсткий карантин — ЗМІ

03 листопада 2020, 16:10 1041
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Влада може запровадити карантин "вихідного дня"
Влада може запровадити карантин "вихідного дня"
Фото: із відкритих джерел
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Кабінет міністрів України з наступного тижня готується значно посилити карантинні обмеження.

Про це повідомляє "Українська правда” із посиланням на джерела в Кабінеті міністрів та Офісі президента, передає RegioNews.

Розглядаються варіанти від "карантину вихідного дня" до запровадження комендантської години та штрафів за її порушення”, - пише видання.

Також незалежні джерела повідомляють, що ймовірність посилення карантину в Україні у зв’язку із стрімким ростом кількості нових випадків коронавірусу дуже висока.

Нагадаємо, "Ми близькі до катастрофи": Степанов розповів про поширення коронавірусу в Україні.

коронавірус Кабмін Україна карантин Обмеження
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