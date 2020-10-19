У Раді хочуть заслухати звіт Степанова про готовність до боротьби з COVID-19
Завтра в Раді міністр охорони здоров'я Максим Степанов повинен відзвітувати щодо готовності до боротьби з коронавірусом в Україні.
Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков в ході засідання погоджувальної ради, передає RegioNews.
Ми не можемо проводити годину запитань до уряду, але ми можемо заслухати інформацію. Є пропозиція... завтра запросити міністра охорони здоров'я. 20 хвилин на виступ представника уряду, і після цього запитання від депутатських фракцій та груп до 21 хвилини. Щодо поточного стану і готовності боротьби з коронавірусом в Україні", - сказав Разумков.
Раніше повідомлялося, що Разумков заявив, що парламент розгляне проєкт державного бюджету на 2021 рік 3 листопада. Нардепи розглянуть законопроєкт у першому читанні.
Нагадаємо, 18 жовтня COVID-19 в Україні підтвердили 4766 особам.
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