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19 жовтня 2020, 12:32 13

У Раді хочуть заслухати звіт Степанова про готовність до боротьби з COVID-19

19 жовтня 2020, 12:32 13
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Депутати у вівторок, 20 жовтня, заслухають міністра охорони здоров'я
Депутати у вівторок, 20 жовтня, заслухають міністра охорони здоров'я
Фото: з відкритих джерел
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Завтра в Раді міністр охорони здоров'я Максим Степанов повинен відзвітувати щодо готовності до боротьби з коронавірусом в Україні.

Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков в ході засідання погоджувальної ради, передає RegioNews.

Ми не можемо проводити годину запитань до уряду, але ми можемо заслухати інформацію. Є пропозиція... завтра запросити міністра охорони здоров'я. 20 хвилин на виступ представника уряду, і після цього запитання від депутатських фракцій та груп до 21 хвилини. Щодо поточного стану і готовності боротьби з коронавірусом в Україні", - сказав Разумков.

Раніше повідомлялося, що Разумков заявив, що парламент розгляне проєкт державного бюджету на 2021 рік 3 листопада. Нардепи розглянуть законопроєкт у першому читанні.

Нагадаємо, 18 жовтня COVID-19 в Україні підтвердили 4766 особам.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

коронавірус карантин міністр МОЗ Дмитро Разумков Максим Степанов
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