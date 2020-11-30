Стало відомо, коли Кабмін схвалить рішення щодо посилення карантину

Варіанти посилення озвучать під час години запитань у Верховній Раді до уряду

Варіанти посилення озвучать під час години запитань у Верховній Раді до уряду

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Кабінет міністрів до п'ятниці, 4 грудня, буде розглядати варіанти вирішення щодо посилення карантину і озвучать їх під час години запитань у Верховній Раді до уряду.

Про це заявив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає RegioNews з посиланням на "РБК-Україна". "До п'ятниці вони (Кабмін, — ред.) повинні зрозуміти самі, які будуть варіанти, і повинні нам їх розповісти різні ... не вводити до п'ятниці (локдаун, — ред."), а розповісти нам, як вводити пізніше", — пояснив Корнієнко. Нагадаємо, раніше стало відомо, що влада сьогодні збереться на нараду, де визначить необхідність впровадження локдауну.

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