У Житомирській області підприємці перекрили міжнародну трасу

Люди безперервно ходять пішохідним переходом через дорогу

Люди безперервно ходять пішохідним переходом через дорогу

Фото: УНІАН

Про це повідомляє агентство УНІАН із посиланням на голову пресслужби Нацполіції в Житомирській області Аллу Ващенко, передає RegioNews.

Наразі перекрито трасу Виступовичі – Житомир - Могилів-Подільський в місті Овруч. Близько 50 осіб бере участь в акції. Організовано рух транспорту в об’їзд”, - сказала Ващенко.

Протестувальники виступають проти рішення Уряду про запровадження карантину вихідного дня і вимагають дозволити їм працювати не тільки у будні.

Нагадаємо, у Чернівцях через карантин сотні підприємців перекрили дорогу, вони вимагають дозволити їм працювати у вихідні.