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14 листопада 2020, 13:19 636

У Житомирській області підприємці перекрили міжнародну трасу

14 листопада 2020, 13:19 636
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Люди безперервно ходять пішохідним переходом через дорогу
Люди безперервно ходять пішохідним переходом через дорогу
Фото: УНІАН
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Підприємці із міста Овруч Житомирської області перекрили міжнародну трасу М-21 Виступовичі – Житомир - Могилів-Подільський.

Про це повідомляє агентство УНІАН із посиланням на голову пресслужби Нацполіції в Житомирській області Аллу Ващенко, передає RegioNews.

Наразі перекрито трасу Виступовичі – Житомир - Могилів-Подільський в місті Овруч. Близько 50 осіб бере участь в акції. Організовано рух транспорту в об’їзд”, - сказала Ващенко.

Протестувальники виступають проти рішення Уряду про запровадження карантину вихідного дня і вимагають дозволити їм працювати не тільки у будні.

Нагадаємо, у Чернівцях через карантин сотні підприємців перекрили дорогу, вони вимагають дозволити їм працювати у вихідні.

Житомир Житомирська область дороги протест карантин підприємці
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