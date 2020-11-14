У Житомирській області підприємці перекрили міжнародну трасу
Люди безперервно ходять пішохідним переходом через дорогу
Люди безперервно ходять пішохідним переходом через дорогу
Підприємці із міста Овруч Житомирської області перекрили міжнародну трасу М-21 Виступовичі – Житомир - Могилів-Подільський.
Про це повідомляє агентство УНІАН із посиланням на голову пресслужби Нацполіції в Житомирській області Аллу Ващенко, передає RegioNews.
Наразі перекрито трасу Виступовичі – Житомир - Могилів-Подільський в місті Овруч. Близько 50 осіб бере участь в акції. Організовано рух транспорту в об’їзд”, - сказала Ващенко.
Протестувальники виступають проти рішення Уряду про запровадження карантину вихідного дня і вимагають дозволити їм працювати не тільки у будні.
Нагадаємо, у Чернівцях через карантин сотні підприємців перекрили дорогу, вони вимагають дозволити їм працювати у вихідні.
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