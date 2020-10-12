В Україні готовий план розгортання мобільних госпіталів, - Кузін

Вони будуть задіяні в крайньому випадку

Вони будуть задіяні в крайньому випадку

Фото: flickr

Про це повідомив у коментарі РБК-Україна в. о. директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін, передає RegioNews.

За його словами, додаткові госпіталі будуть задіяні тільки в крайньому випадку.

Крім того, питання розгортання мобільних госпіталів у великих приміщеннях або на площах, в яких могли б визначати пацієнтів з COVID-19 для подальшої госпіталізації в залежності від їх стану, обговорювалося ще з березня.

І в березні було прийнято рішення, щоб це була крайня міра, коли не буде витримувати система охорони здоров'я або ліжковий фонд буде нездатний утримувати таку кількість пацієнтів. Перелік таких установ, що можуть бути пристосовані або використані, є. І є план розгортання. Перелік таких установ є конкретно по кожному місту та кожній області, в міській чи обласній раді", - заявив Кузін.

Він додав, що не впевнений, що на сьогодні остаточно затверджено вимоги до мобільних госпіталів, але такі рекомендації готувалися.

Те, що ми бачимо зараз, - поки досить лікарень, які ми можемо розгортати в ході другої і третьої хвилі, але виключати таку можливість не можна", - зазначив Кузін.

Нагадаємо, канікули та інфекційні госпіталі: Зеленський дав низку важливих доручень.

Також президент Володимир Зеленський підтримує пропозиції раніше розпочати осінні канікули у школах та посилити нагляд за дотриманням карантинних заходів у публічних місцях.