09:56  28 серпня
Коронавірус в Україні: за добу заразилися 2438 осіб
11:56  28 серпня
Резніков знову нагадав, за яких умов можливі вибори на окупованому Донбасі
13:39  28 серпня
У Раді пояснили, як борються з безробіттям в Україні
UA | RU
UA | RU
28 серпня 2020, 10:42 15

"Червона зона”: мер Франківська просить Зеленського та прем’єр-міністра переглянути рішення

28 серпня 2020, 10:42 15
Читайте также на русском языке
Освітні заклади, згідно закону, відкритися не зможуть
Освітні заклади, згідно закону, відкритися не зможуть
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Мер Івано-Франківська Руслан Марцинків закликає "київську владу" переглянути рішення про віднесення міста до "червоної" зони за рівнем карантинних обмежень через поширення COVID-19.

Про це він написав у Facebook, передає RegioNews.

Вважаю, що введення Івано-Франківська до червоної зони карантину – це політичне рішення. Лікарі наших "ковідних" лікарень кажуть, що статистика пацієнтів коливається до зменшення. Схоже на те, що рішення уряду суб’єктивне і необґрунтоване", - зазначив Марцинків.

Він додав, що державна комісія з ТЕБ і надзвичайних ситуацій віднесло місто до "червоної" зони з 31 серпня.

За його словами, лікарні приймають пацієнтів з усієї області, і при цьому справляються. Завантаженість ліжок пацієнтами з підтвердженим коронавірусом – на рівні 32-34%.

На мою думку червона зона карантину для нас – це політичне рішення. Я не знаю до чого це призведе, але критерії оцінки з боку держави повинні бути об’єктивними. Тому звертаюся до Президента, Прем’єра та уряду з вимогою переглянути своє рішення та врахувати справжні показники захворюваності в Івано-Франківську", - наголосив Марцинків.

Він попередив, що з 31 серпня транспорт буде рухатися у режимі спецрейсів, але за звичайними маршрутами. Освітні заклади, згідно закону, також відкритися не зможуть.

Раніше повідомлялось, що 2 438 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу діагностовано в Україні за добу 27 серпня.

коронавірус карантин закон Івано-Франківськ мер президент
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
Всі відео »
Місцеві вибори в Дніпрі і області: старі обличчя під новими прапорами
Монополія ФОПів, або Кому належать автовокзали Буковини
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »