Запроваджувати в Україні жорсткий карантин знову недоцільно - Ляшко

Він вважає, що першої хвилі захворюваності в Україні не було

Він вважає, що першої хвилі захворюваності в Україні не було

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Про це він заявив в інтерв’ю "Українському радіо", передає RegioNews.

За його словами, влада буде шукати золоту середину між економічними і епідемічними обмеженнями.

Коли ми говорили про березень-квітень, у нас були своєчасно запроваджені жорсткі карантинні обмеження. І в Україні не було пікового зростання кількості випадків коронавірусної хвороби”, - сказав Ляшко.

Він стверджує, що за цей період вдалося підготувати систему охорони здоров’я. Ляшко також зазначив, що не можна запроваджувати такі жорсткі заходи, бо це досить негативно впливає на економіку.

У нас не було хвилі, а поступове зростання, з якими ми з системою охорони здоров’я справляємося. Тому першої хвилі як такої у нас не було. У нас вона була розгалужена: ми піднялись на певний рівень захворюваності і були незначні коливання, але у досить тривалий період часу", - сказав головний санітарний лікар.

Нагадаємо, в Україні антирекорди з COVID-19 будуть фіксувати до березня, кількість випадків за добу може сягати до 7 тисяч.

В Україні за добу, 30 вересня, COVID-19 діагностували 4069 людям, зафіксовано 64 летальних випадки, 2083 пацієнта одужали.

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