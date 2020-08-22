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22 серпня 2020, 12:13 3

У військових виявили 59 нових випадків захворювання на COVID-19

22 серпня 2020, 12:13 3
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Загалом хворіють 545 українських військовослужбовців
Загалом хворіють 545 українських військовослужбовців
Фото: з відкритих джерел
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У лавах Збройних сил України за минулу добу виявили 59 нових випадків захворювання коронавірусною інфекцією.

Про це повідомляє Regionews з посиланням на пресслужбу командування Медичних сил ЗСУ.

Станом на 10:00 22 серпня у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 545 осіб. Всього за час пандемії одужало – 873 особи, летальних випадків – 6. На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебувають 896 осіб", - йдеться у повідомленні.

Крім того, кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 153 особи. За минулу добу зареєстровано 59 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Зазначається, що з них на лікувані у закладах охорони здоров’я перебувають 12 осіб, а на лікувані вдома, під наглядом медичної служби - 47 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Нагадаємо, що в Україні за останню добу виявлено 2 328 нових випадків інфікування коронавірусом, 37 хворих померло і 657 одужали.

коронавірус карантин військові хвороба ЗСУ
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