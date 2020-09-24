Коронавірус в Україні не спадає: за добу знову виявили понад 3300 нових випадків
В Україні за минулу добу коронавірус діагностували у 3372 людей, 52 хворих померли, а також було зафіксовано рекордну кількість одужавших - 1 788 пацієнтів.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
За весь час пандемії в країні захворіло 188 106 осіб, з них 83 458 одужали, летальних випадків - 3757.
Найбільше нових випадків за добу виявили в Києві - 330, Дніпропетровській області - 297, в Харківській області - 285, вТернопольской області - 265, у Львівській області - 205 випадків.
Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:
- Вінницька область — 5556 випадків;
- Волинська область — 7235 випадків;
- Дніпропетровська область — 4692 випадки;
- Донецька область — 2767 випадків;
- Житомирська область — 5262 випадки;
- Закарпатська область — 9416 випадків;
- Запорізька область — 3288 випадків;
- Івано-Франківська область — 12953 випадки;
- Кіровоградська область — 1039 випадків;
- м. Київ — 20665 випадків;
- Київська область — 8286 випадків;
- Львівська область — 19250 випадків;
- Луганська область — 841 випадок;
- Миколаївська область — 2717 випадків;
- Одеська область — 12309 випадків;
- Полтавська область — 1677 випадків;
- Рівненська область — 11621 випадок;
- Сумська область — 3352 випадки;
- Тернопільська область — 12334 випадки;
- Харківська область — 16193 випадки;
- Херсонська область — 905 випадків;
- Хмельницька область — 5185 випадків;
- Чернівецька область — 13562 випадки;
- Черкаська область — 3355 випадків;
- Чернігівська область — 3647 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, в Україні за 22 вересня виявили близько 3,5 тисячі хворих COVID-19, найбільше випадків у Києві, Харківській, Тернопільській та Одеській областях.
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