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24 вересня 2020, 09:44 17

Коронавірус в Україні не спадає: за добу знову виявили понад 3300 нових випадків

24 вересня 2020, 09:44 17
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Найбільше випадків в місті Києві, Дніпропетровській та Харківській областях
Найбільше випадків в місті Києві, Дніпропетровській та Харківській областях
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за минулу добу коронавірус діагностували у 3372 людей, 52 хворих померли, а також було зафіксовано рекордну кількість одужавших - 1 788 пацієнтів.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За весь час пандемії в країні захворіло 188 106 осіб, з них 83 458 одужали, летальних випадків - 3757.

Найбільше нових випадків за добу виявили в Києві - 330, Дніпропетровській області - 297, в Харківській області - 285, вТернопольской області - 265, у Львівській області - 205 випадків.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

  • Вінницька область — 5556 випадків;
  • Волинська область — 7235 випадків;
  • Дніпропетровська область — 4692 випадки;
  • Донецька область — 2767 випадків;
  • Житомирська область — 5262 випадки;
  • Закарпатська область — 9416 випадків;
  • Запорізька область — 3288 випадків;
  • Івано-Франківська область — 12953 випадки;
  • Кіровоградська область — 1039 випадків;
  • м. Київ — 20665 випадків;
  • Київська область — 8286 випадків;
  • Львівська область — 19250 випадків;
  • Луганська область — 841 випадок;
  • Миколаївська область — 2717 випадків;
  • Одеська область — 12309 випадків;
  • Полтавська область — 1677 випадків;
  • Рівненська область — 11621 випадок;
  • Сумська область — 3352 випадки;
  • Тернопільська область — 12334 випадки;
  • Харківська область — 16193 випадки;
  • Херсонська область — 905 випадків;
  • Хмельницька область — 5185 випадків;
  • Чернівецька область — 13562 випадки;
  • Черкаська область — 3355 випадків;
  • Чернігівська область — 3647 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Україні за 22 вересня виявили близько 3,5 тисячі хворих COVID-19, найбільше випадків у Києві, Харківській, Тернопільській та Одеській областях.

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