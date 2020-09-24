Коронавірус в Україні не спадає: за добу знову виявили понад 3300 нових випадків

Найбільше випадків в місті Києві, Дніпропетровській та Харківській областях

Найбільше випадків в місті Києві, Дніпропетровській та Харківській областях

Фото: з відкритих джерел

В Україні за минулу добу коронавірус діагностували у 3372 людей, 52 хворих померли, а також було зафіксовано рекордну кількість одужавших - 1 788 пацієнтів.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За весь час пандемії в країні захворіло 188 106 осіб, з них 83 458 одужали, летальних випадків - 3757.

Найбільше нових випадків за добу виявили в Києві - 330, Дніпропетровській області - 297, в Харківській області - 285, вТернопольской області - 265, у Львівській області - 205 випадків.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

Вінницька область — 5556 випадків;

Волинська область — 7235 випадків;

Дніпропетровська область — 4692 випадки;

Донецька область — 2767 випадків;

Житомирська область — 5262 випадки;

Закарпатська область — 9416 випадків;

Запорізька область — 3288 випадків;

Івано-Франківська область — 12953 випадки;

Кіровоградська область — 1039 випадків;

м. Київ — 20665 випадків;

Київська область — 8286 випадків;

Львівська область — 19250 випадків;

Луганська область — 841 випадок;

Миколаївська область — 2717 випадків;

Одеська область — 12309 випадків;

Полтавська область — 1677 випадків;

Рівненська область — 11621 випадок;

Сумська область — 3352 випадки;

Тернопільська область — 12334 випадки;

Харківська область — 16193 випадки;

Херсонська область — 905 випадків;

Хмельницька область — 5185 випадків;

Чернівецька область — 13562 випадки;

Черкаська область — 3355 випадків;

Чернігівська область — 3647 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Україні за 22 вересня виявили близько 3,5 тисячі хворих COVID-19, найбільше випадків у Києві, Харківській, Тернопільській та Одеській областях.

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