На Рівненщині від коронавірусу помер переобраний голова ОТГ

На місцевих виборах Талащук здобув упевнену перемогу з результатом 95% голосів

На місцевих виборах Талащук здобув упевнену перемогу з результатом 95% голосів

Фото: з відкритих джерел

У Рівненській області пішов з життя переобраний голова Малолюбашанської ОТГ Віктор Талащук.

Як передає RegioNews, про це повідомляє Костопільська міська рада.

Відомо, що він певний час лікувався від коронавірусної хвороби у Костопільській ЦРЛ, після цього його госпіталізували у Рівне.

Також про смерть Талащука повідомив його зять, депутат Рівненської міської ради Олександр Курсик.

Нагадаємо, Віктор Талащук очолював Костопільську районну раду упродовж 8 років. У 2015 році був призначений заступником сільського голови Малолюбашанської сільської ради. У 2017 році очолив дану ОТГ. На місцевих виборах 25 жовтня 2020 року Талащук був переобраний головою цієї громади.

Раніше повідомлялось, що в Україні за 23 листопада коронавірус виявили у 13 882 осіб, померло 229 хворих.