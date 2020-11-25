На Рівненщині від коронавірусу помер переобраний голова ОТГ
У Рівненській області пішов з життя переобраний голова Малолюбашанської ОТГ Віктор Талащук.
Як передає RegioNews, про це повідомляє Костопільська міська рада.
Відомо, що він певний час лікувався від коронавірусної хвороби у Костопільській ЦРЛ, після цього його госпіталізували у Рівне.
Також про смерть Талащука повідомив його зять, депутат Рівненської міської ради Олександр Курсик.
Нагадаємо, Віктор Талащук очолював Костопільську районну раду упродовж 8 років. У 2015 році був призначений заступником сільського голови Малолюбашанської сільської ради. У 2017 році очолив дану ОТГ. На місцевих виборах 25 жовтня 2020 року Талащук був переобраний головою цієї громади.
Раніше повідомлялось, що в Україні за 23 листопада коронавірус виявили у 13 882 осіб, померло 229 хворих.