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25 листопада 2020, 10:59 8

На Рівненщині від коронавірусу помер переобраний голова ОТГ

25 листопада 2020, 10:59 8
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На місцевих виборах Талащук здобув упевнену перемогу з результатом 95% голосів
На місцевих виборах Талащук здобув упевнену перемогу з результатом 95% голосів
Фото: з відкритих джерел
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У Рівненській області пішов з життя переобраний голова Малолюбашанської ОТГ Віктор Талащук.

Як передає RegioNews, про це повідомляє Костопільська міська рада.

Відомо, що він певний час лікувався від коронавірусної хвороби у Костопільській ЦРЛ, після цього його госпіталізували у Рівне.

Також про смерть Талащука повідомив його зять, депутат Рівненської міської ради Олександр Курсик.

Нагадаємо, Віктор Талащук очолював Костопільську районну раду упродовж 8 років. У 2015 році був призначений заступником сільського голови Малолюбашанської сільської ради. У 2017 році очолив дану ОТГ. На місцевих виборах 25 жовтня 2020 року Талащук був переобраний головою цієї громади.

Раніше повідомлялось, що в Україні за 23 листопада коронавірус виявили у 13 882 осіб, померло 229 хворих.

коронавірус ушпиталення ОТГ смерть голова Рівненська область
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