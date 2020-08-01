Мери Тернополя та Івано-Франківська виступили проти посилення карантину

Вони вважають, що поділ на зони ввели з політичних міркувань

Вони вважають, що поділ на зони ввели з політичних міркувань

Мер Тернополя Сергій Надал та міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків не згодні із внесенням їхніх міст до карантинних зон поширення коронавірусу.

Відповідні заяви обидва мери опублікували в Facebook, передає RegioNews.

На думку Сергія Надала, вносити до червоної зони потрібно було не Тернопіль, а Київ, де фіксується одна з найвищих в Україні кількість хворих.

Одразу після урочистої ходи випускників Уряд відніс наш Тернопіль до червоної зони через захворювання на коронавірус. Не Київ, де останніми днями фіксують антирекорди хворих на коронавірус, не Львів, де статистика набагато гірша, а один з найменших обласних центрів - Тернопіль”, - написав Надал.

Він заявив, що не бачить логіки у цьому рішенні і не вважає справедливим зупиняти транспорт у Тернополі, коли "у Києві люди далі продовжать жити звичайним життям”.

Тернопільський мер вважає, що рішення щодо внесення міста до червоної зони необхідно переглянути.

Також за інформацією міської ради Тернополя, вона збереться у понеділок на позачергову сесію щодо розгляду законності віднесення міста до червоної зони.

У міськраді вважають, що показники захворюваності у місті пішли на спад, і наголошують, що показник заповненості ліжок для пацієнтів з коронавірусом менший за норму для червоної зони майже вдвічі.

У свою чергу мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, місто якого розташоване в помаранчевій зоні, заявив, що рішення про поділ міст на зони "попахує політичною доцільністю".

Марцінків вважає, що поділ на зони є дуже суб’єктивним. Він закликав центральну владу врахувати думку місцевого самоврядування при введенні обмежень у тому чи іншому місті.

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Нагадаємо, в Україні 1172 нові випадки COVID-19, кількість хворих продовжує зростати.

Україну офіційно поділили на чотири зони карантину, області та міста поділили на зелену, жовту, помаранчеву та червону зони.

1 серпня стало відомо, що у Луцьку місцева влада відмовляється посилювати карантин, хоч місто відноситься до найнебезпечнішої зони із поширення Covid-19.