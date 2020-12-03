У МОЗ назвали області, де є гостра нестача кисню для COVID-хворих

На початку пандемії в Україні було 3 заводи, які постачали медичний кисень, зараз видано додаткові ліцензії і таких заводів уже 18

На початку пандемії в Україні було 3 заводи, які постачали медичний кисень, зараз видано додаткові ліцензії і таких заводів уже 18

Рixabay

Проблемними за наявністю кисню для хворих на COVID-19 є Донецька, Луганська, Закарпатська, Рівненська, Одеська, Дніпропетровська області. Висока питома вага ліжок з киснем — у Хмельницькій області (70%).

Про це повідомила заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак в інтерв'ю "Телеграф", передає RegioNews. За її словами, щоб активізувати роботу областей по кисню уряд виділив дві цільові субвенції для лікарень — у розмірі 1,5 млрд грн. "На жаль, так сталося, що на місцях багато хто чекав, що пронесе. Оцінивши ситуацію, уряд доручив обласним адміністраціям забезпечити 80% ліжко-місць доступом до кисню", — пояснила Микичак. Також вона розповіла, що на початку пандемії в Україні було 3 заводи, які постачали медичний кисень, зараз видано додаткові ліцензії і таких заводів уже 18. "Міністерство охорони здоров'я не шукає винних. Ми розв'язуємо проблеми — наприклад, постійно працюємо з заводами-постачальниками кисню ... Триває робота по організації виробництва в Україні кисневих концентраторів", — підкреслила заступник міністра. Раніше повідомлялося, в яких регіонах ліжка для хворих на коронавірус заповнені найбільше.

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