В Україні зареєстрували понад вісім тисяч нових випадків Covid-19
Станом на ранок 20 грудня 2020 року в Україні зафіксовано 8 325 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров`я України Максим Степанов.
До лікарень за минулу добу госпіталізовано 3 037 осіб.
Зафіксовано 116 летальних випадків, одужало 6 626 хворих.
За минулу добу проведено 39 941 тестування (зокрема методом ПЛР – 32 234, методом ІФА – 7 707).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (814), м. Києві (756), Запорізькій (675), Київській (592) та Харківській (520) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 100 450 випадків;
Вінницька область – 20 956 випадків;
Волинська область – 30 457 випадків;
Дніпропетровська область – 52 557 випадків;
Донецька область – 32 255 випадків;
Житомирська область – 36 401 випадок;
Закарпатська область – 27 098 випадків;
Запорізька область – 47 219 випадків;
Івано-Франківська область – 41 938 випадків;
Київська область – 53 007 випадків;
Кіровоградська область – 7 785 випадків;
Луганська область – 8 759 випадків;
Львівська область – 56 763 випадки;
Миколаївська область – 26 631 випадок;
Одеська область – 63 938 випадків;
Полтавська область – 31 577 випадків;
Рівненська область – 38 536 випадків;
Сумська область – 37 994 випадки;
Тернопільська область – 32 392 випадки;
Харківська область – 65 312 випадків;
Херсонська область – 15 653 випадки;
Хмельницька область – 36 755 випадків;
Черкаська область – 34 731 випадок;
Чернівецька область – 38 152 випадки;
Чернігівська область – 27 132 випадки.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 964 448 осіб, одужало – 581 162 особи. Зафіксовано 16 585 летальних випадків, проведено ПЛР-тестувань – 5 280 954.
8 325 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 20 грудня 2020 року. Зокрема,...Posted by Максим Степанов on Saturday, December 19, 2020
Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 11 742 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
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