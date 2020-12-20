В Україні зареєстрували понад вісім тисяч нових випадків Covid-19

Зокрема, на коронавірус захворіли 443 дитини та 306 медпрацівників

Зокрема, на коронавірус захворіли 443 дитини та 306 медпрацівників

Фото з відкритих джерел

Станом на ранок 20 грудня 2020 року в Україні зафіксовано 8 325 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров`я України Максим Степанов.

До лікарень за минулу добу госпіталізовано 3 037 осіб.

Зафіксовано 116 летальних випадків, одужало 6 626 хворих.

За минулу добу проведено 39 941 тестування (зокрема методом ПЛР – 32 234, методом ІФА – 7 707).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (814), м. Києві (756), Запорізькій (675), Київській (592) та Харківській (520) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 100 450 випадків;

Вінницька область – 20 956 випадків;

Волинська область – 30 457 випадків;

Дніпропетровська область – 52 557 випадків;

Донецька область – 32 255 випадків;

Житомирська область – 36 401 випадок;

Закарпатська область – 27 098 випадків;

Запорізька область – 47 219 випадків;

Івано-Франківська область – 41 938 випадків;

Київська область – 53 007 випадків;

Кіровоградська область – 7 785 випадків;

Луганська область – 8 759 випадків;

Львівська область – 56 763 випадки;

Миколаївська область – 26 631 випадок;

Одеська область – 63 938 випадків;

Полтавська область – 31 577 випадків;

Рівненська область – 38 536 випадків;

Сумська область – 37 994 випадки;

Тернопільська область – 32 392 випадки;

Харківська область – 65 312 випадків;

Херсонська область – 15 653 випадки;

Хмельницька область – 36 755 випадків;

Черкаська область – 34 731 випадок;

Чернівецька область – 38 152 випадки;

Чернігівська область – 27 132 випадки.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 964 448 осіб, одужало – 581 162 особи. Зафіксовано 16 585 летальних випадків, проведено ПЛР-тестувань – 5 280 954.

8 325 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 20 грудня 2020 року. Зокрема,... Posted by Максим Степанов on Saturday, December 19, 2020

Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 11 742 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

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