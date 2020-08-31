В Україні за добу виявили 2141 новий випадок COVID-19

Найбільше нових випадків коронавіруса виявлено в Києві, Івано-Франківській, Одеській, Харківській областях

Найбільше нових випадків коронавіруса виявлено в Києві, Івано-Франківській, Одеській, Харківській областях

Фото: з відкритих джерел

В Україні за 30 серпня виявили 2141 новий випадок інфікування коронавірусом, за минулу добу померли 30 осіб, 380 людина одужала від хвороби.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За весь час пандемії в Україні захворіло 121 215 осіб, з них 57 114 одужали, летальних випадків - 2557.

Найбільше нових випадків зараження за добу виявили в Києві - 277, в Одеській області - 189, у Харківській області - 187 осіб, в Івано-Франківській області - 165, у Чернівецькій області - 158, у Львівській області - 154 і в Тернопільській області - 149 нових випадків.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

Вінницька область — 3993 випадки;

Волинська область — 5471 випадок;

Дніпропетровська область — 2349 випадків;

Донецька область — 1418 випадків;

Житомирська область — 3302 випадки;

Закарпатська область — 7516 випадків;

Запорізька область — 1596 випадків;

Івано-Франківська область — 9179 випадків;

Кіровоградська область — 814 випадків;

м. Київ — 13370 випадків;

Київська область — 5669 випадків;

Львівська область — 14510 випадків;

Луганська область — 315 випадків;

Миколаївська область — 1252 випадки;

Одеська область — 7283 випадки;

Полтавська область — 789 випадків;

Рівненська область — 9182 випадки;

Сумська область — 1470 випадків;

Тернопільська область — 6014 випадків;

Харківська область — 9076 випадків;

Херсонська область — 396 випадків;

Хмельницька область — 2481 випадок;

Чернівецька область — 10303 випадки;

Черкаська область — 1573 випадки;

Чернігівська область — 1894 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Раніше повідомлялося, що 30 серпня зафіксовано 2096 нових випадків коронавірусної хвороби.

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