Зеленський пов'язав зростання кількості хворих COVID-19 з місцевими виборами

Політична ейфорія збільшила кількість хворих "більш ніж на тисячу відсотків"

Політична ейфорія збільшила кількість хворих "більш ніж на тисячу відсотків"

Фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це Зеленський заявив під час візиту на Рівненщину.

Він зазначив, що Україні вдалося зупинити першу хвилю коронавірусу, однак потім почалася передвиборна місцева кампанія.

Ми бачимо соціологію, який вплив має ця політична ейфорія, цей політичний цирк. Вони (політики - ред.) хочуть подобатися всім людям, які живуть в тому чи іншому місті, населеному пункті. Але зараз ми бачимо більше 4 тисяч (хворих коронавірусом - ред). Це іграшки, які більш ніж на тисячу відсотків збільшили кількість хворих", - сказав Зеленський.

Також, на думку президента, жорсткий карантин на початку епідемії повністю збив першу хвилю пандемії в Україні.

"У нас були жорсткі карантинні заходи, які призводили, як і в усьому світі, до труднощів в економіці і в кожній родині, тому що економічна криза в країні - це криза в родині. Але жорсткі карантинні заходи збили повністю першу хвилю. Ми були на душу населення майже найкращими в Європі", - зауважив Зеленський.

Він також уточнив, що цього досягли завдяки тому, що перша хвиля в Європі почалася раніше і Україна, оцінивши наслідки, змогла підготуватися до неї.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський відкинув версію, що в пожежах на Луганщині винні бойовики.