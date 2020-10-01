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01 жовтня 2020, 12:10

Запорізька облрада скасувала чергову сесію через спалах COVID-19 серед депутатів

01 жовтня 2020, 12:10
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Сесія мала розглянути 46 питань порядку денного
Сесія мала розглянути 46 питань порядку денного
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Запорізька обласна рада скасувала засідання тридцять дев'ятої позачергової сесії.

Відповідне розпорядження голови облради Григорія Самардака оприлюднила пресслужба ради, пише RegioNews.

Зазначається, що рішення було прийнято у зв’язку з наявними випадками захворювання на коронавірус серед депутатського корпусу Запорізької обласної ради.

Нагадаємо, раніше майже 20 чиновників та депутатів харківської облради захворіли COVID-19.

коронавірус COVID-19 облрада сесія Запоріжжя депутати
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