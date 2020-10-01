Запорізька облрада скасувала чергову сесію через спалах COVID-19 серед депутатів

Сесія мала розглянути 46 питань порядку денного

Сесія мала розглянути 46 питань порядку денного

Відповідне розпорядження голови облради Григорія Самардака оприлюднила пресслужба ради, пише RegioNews.

Зазначається, що рішення було прийнято у зв’язку з наявними випадками захворювання на коронавірус серед депутатського корпусу Запорізької обласної ради.

Нагадаємо, раніше майже 20 чиновників та депутатів харківської облради захворіли COVID-19.