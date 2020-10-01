Запорізька облрада скасувала чергову сесію через спалах COVID-19 серед депутатів
Сесія мала розглянути 46 питань порядку денного
Сесія мала розглянути 46 питань порядку денного
Запорізька обласна рада скасувала засідання тридцять дев'ятої позачергової сесії.
Відповідне розпорядження голови облради Григорія Самардака оприлюднила пресслужба ради, пише RegioNews.
Зазначається, що рішення було прийнято у зв’язку з наявними випадками захворювання на коронавірус серед депутатського корпусу Запорізької обласної ради.
Нагадаємо, раніше майже 20 чиновників та депутатів харківської облради захворіли COVID-19.
Запланована на завтра поїздка "Слуг народу" на Донбас не відбудеться – ЗМІВсі новини »
01 жовтня 2020, 11:39Мер Чернігова заразився коронавірусом
01 жовтня 2020, 10:22В Україні знову більше 4000 нових випадків COVID-19
01 жовтня 2020, 10:01
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Одеська облрада: на вибори йдуть політичні ветерани і помічники олігархів
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Тернопільщині