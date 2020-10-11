В Україні послабити карантин, як і раніше, може лише одна область
Ситуація із поширенням вірусу залишається складною
Ситуація із поширенням вірусу залишається складною
Станом на 11 жовтня в Україні послабити карантин може лише Кіровоградська область.
Про це свідчать показники, оприлюднені Міністерством охорони здоров’я, передає RegioNews.
Згідно з даними МОЗ, в Кіровоградській області показник захворюваності за 14 днів на 100 тисяч населення становить 24,8 і не перевищує певний МОЗ базовий рівень захворюваності.
Решта 24 області та місто Київ не готові до пом'якшення протиепідемічних заходів, з огляду на перевищення індикаторних показників.
Регіоном з широким розповсюдженням COVID-19 вважається той, в якому є хоча б один з таких ознак:
- завантаженість ліжок в закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить понад 50 відсотків протягом п'яти днів поспіль;
- середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менше 24 тестувань на 100 тис. населення протягом останніх семи днів;
- показник захворюваності COVID-19 за 14 днів на 100 тис. населення перевищує базовий рівень захворюваності.
Нагадаємо, коронавірус в Україні: за добу - 4768 нових випадків, 85 заражених померли.
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