В Україні послабити карантин, як і раніше, може лише одна область

Ситуація із поширенням вірусу залишається складною

Ситуація із поширенням вірусу залишається складною

Фото: flickr

Станом на 11 жовтня в Україні послабити карантин може лише Кіровоградська область.

Про це свідчать показники, оприлюднені Міністерством охорони здоров’я, передає RegioNews.

Згідно з даними МОЗ, в Кіровоградській області показник захворюваності за 14 днів на 100 тисяч населення становить 24,8 і не перевищує певний МОЗ базовий рівень захворюваності.

Решта 24 області та місто Київ не готові до пом'якшення протиепідемічних заходів, з огляду на перевищення індикаторних показників.

Регіоном з широким розповсюдженням COVID-19 вважається той, в якому є хоча б один з таких ознак:

завантаженість ліжок в закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить понад 50 відсотків протягом п'яти днів поспіль;

середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менше 24 тестувань на 100 тис. населення протягом останніх семи днів;

показник захворюваності COVID-19 за 14 днів на 100 тис. населення перевищує базовий рівень захворюваності.

Нагадаємо, коронавірус в Україні: за добу - 4768 нових випадків, 85 заражених померли.

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