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18 листопада 2020, 15:04 8

Мендель про COVID-19 у Зеленського: почувається краще і продовжує працювати

18 листопада 2020, 15:04 8
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Він перебуває на лікування у державній лікарні "Феофанія”
Він перебуває на лікування у державній лікарні "Феофанія”
Фото: Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський, у якого раніше діагностували коронавірус, почувається краще, тримається бадьоро і продовжує працювати.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила прессекретар глави держави Юлія Мендель, передає RegioNews.

Здоров’я президента Володимира Зеленського покращується щодня. Вже немає кашлю, він тримається бадьоро і продовжує працювати. Зокрема, проводить наради по селектору та міжнародні телефонні дзвінки", - сказала Мендель.

Вона додала, що цього тижня заплановані події за участі Президента в онлайн-режимі, інформація про них з’явиться на сайті Офісу президента.

Речниця Зеленського висловила сподівання, що він якнайшвидше візьметься за роботу у звичайному режимі. Також одужує глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Нагадаємо, 9 листопада стало відомо, що президент України Володимир Зеленський захворів на коронавірус. Згодом з'явилася інформація, що глава Офісу президента Єрмак теж захворів на COVID-19.

Пізніше Зеленського і Єрмака госпіталізували в "Феофанію", вони перебувають в ізольованих палатах.

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