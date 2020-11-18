Мендель про COVID-19 у Зеленського: почувається краще і продовжує працювати
Президент Володимир Зеленський, у якого раніше діагностували коронавірус, почувається краще, тримається бадьоро і продовжує працювати.
Про це в коментарі Укрінформу повідомила прессекретар глави держави Юлія Мендель, передає RegioNews.
Здоров’я президента Володимира Зеленського покращується щодня. Вже немає кашлю, він тримається бадьоро і продовжує працювати. Зокрема, проводить наради по селектору та міжнародні телефонні дзвінки", - сказала Мендель.
Вона додала, що цього тижня заплановані події за участі Президента в онлайн-режимі, інформація про них з’явиться на сайті Офісу президента.
Речниця Зеленського висловила сподівання, що він якнайшвидше візьметься за роботу у звичайному режимі. Також одужує глава Офісу президента Андрій Єрмак.
Нагадаємо, 9 листопада стало відомо, що президент України Володимир Зеленський захворів на коронавірус. Згодом з'явилася інформація, що глава Офісу президента Єрмак теж захворів на COVID-19.
Пізніше Зеленського і Єрмака госпіталізували в "Феофанію", вони перебувають в ізольованих палатах.