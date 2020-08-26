Заступник Труханова заразився коронавірусом

Зараз він перебуває вдома на самоізоляції

Зараз він перебуває вдома на самоізоляції

Facebook

Цю інформацію він підтвердив на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

"На жаль, ніхто не застрахований від коронавірусу і позитивний тест днями отримав я. Зараз перебуваю будинку на самоізоляції", - написав Вугельман.

За словами чиновника, медики оцінюють його стан як задовільний.

Нагадаємо, в Одесі співробітники главку міграційної служби заразилися коронавірусом.