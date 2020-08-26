Заступник Труханова заразився коронавірусом
Зараз він перебуває вдома на самоізоляції
Зараз він перебуває вдома на самоізоляції
Заступник міського голови Одеси Павло Вугельман захворів на коронавірус.
Цю інформацію він підтвердив на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.
"На жаль, ніхто не застрахований від коронавірусу і позитивний тест днями отримав я. Зараз перебуваю будинку на самоізоляції", - написав Вугельман.
За словами чиновника, медики оцінюють його стан як задовільний.
Нагадаємо, в Одесі співробітники главку міграційної служби заразилися коронавірусом.
В Україні до 31 жовтня продовжили карантинВсі новини »
26 серпня 2020, 14:34У Чернівцях тролейбуси більше не перевозять пасажирів: у чому причина
26 серпня 2020, 13:29У "Батьківщині" спростували інформацію, що Тимошенко підключили до апарату ШВЛ
26 серпня 2020, 12:24
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
Всі публікації »