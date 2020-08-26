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26 серпня 2020, 17:05 6

Заступник Труханова заразився коронавірусом

26 серпня 2020, 17:05 6
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Зараз він перебуває вдома на самоізоляції
Зараз він перебуває вдома на самоізоляції
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Заступник міського голови Одеси Павло Вугельман захворів на коронавірус.

Цю інформацію він підтвердив на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

"На жаль, ніхто не застрахований від коронавірусу і позитивний тест днями отримав я. Зараз перебуваю будинку на самоізоляції", - написав Вугельман.

За словами чиновника, медики оцінюють його стан як задовільний.

Нагадаємо, в Одесі співробітники главку міграційної служби заразилися коронавірусом.

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