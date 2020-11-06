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06 листопада 2020, 14:50 4

Три члени Чернівецької ТВК інфіковані коронавірусом

06 листопада 2020, 14:50 4
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Вони лікуються амбулаторно, оскільки мають легкий перебіг хвороби
Вони лікуються амбулаторно, оскільки мають легкий перебіг хвороби
Фото molbuk.ua
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У двох членів Чернівецької виборчої комісії підтвердили інфікування коронавірусом зараз, один хворів раніше. Наразі невідомо, чи пов'язані випадки інфікування між собою.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне Буковини.

На цей час COVID-19 підтвердили у трьох членів комісії. За інформацією голови комісії Анжели Саїнчук, у них легкий перебіг хвороби, вони лікуються амбулаторно. Наразі невідомо, чи пов'язані випадки інфікування між собою.

Також троє членів мають симптоми застуди та перебувають вдома. Інших членів ТВК не відправляють на самоізоляцію, вони продовжують перерахунок голосів з частини дільниць.

Адже міська ТВК прийняла рішення взяти всі протоколи на зберігання, а з 27 жовтня почергово викликати членів дільничних комісій, аби їх прийняти. Станом 6 листопада закінчують опрацьовувати бюлетені з 10 дільниці, всього їх 21.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Буковині поліція перевіряє інформацію про масові ймовірні порушення виборчого законодавства.

коронавірус Чернівці COVID-19 комісія ТВК
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