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14 грудня 2020, 13:39 14

У Верховній Раді визначились, як працюватимуть під час локдауну

14 грудня 2020, 13:39 14
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Під час жорсткого карантину депутати працюватимуть у комітетах
Під час жорсткого карантину депутати працюватимуть у комітетах
Фото: з відкритих джерел
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Голова партії "Слуга народу", народний депутат України Олександр Корнієнко розповів, що два тижні під час запланованого у січні локдауну у Верховній Раді буде відбуватися робота в комітетах.

Про це він заявив на брифінгу за підсумками засідання погоджувальної ради, передає RegioNews.

У нас були заплановані пленарні тижні з 11 по 15 і 18 по 22 (січня – ред.). Тепер у ці тижні буде робота у комітетах - з 11 по 22. А наступний тиждень, який був запланований як вихідний, тому що це була перерва між двома сесіями - цей тиждень з 25 січня до 29 січня буде робочим. Тому, фактично, ми свою відпустку плануємо використати для роботи, а ті два тижні буде робота у комітетах", - сказав Корнієнко.

За його словами, під час пленарного тижня у січні можуть бути розглянути законопроєкти, які не встигнуть розглянути під час пленарного тижні 15-18 грудня.

Нагадаємо, увечері 14 грудня відбудеться засідання фракції "Слуги народу", на якому планують розглянути 9 питань.

карантин ВР Слуга народа депутат локдаун
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