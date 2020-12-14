У Верховній Раді визначились, як працюватимуть під час локдауну

Про це він заявив на брифінгу за підсумками засідання погоджувальної ради, передає RegioNews.

У нас були заплановані пленарні тижні з 11 по 15 і 18 по 22 (січня – ред.). Тепер у ці тижні буде робота у комітетах - з 11 по 22. А наступний тиждень, який був запланований як вихідний, тому що це була перерва між двома сесіями - цей тиждень з 25 січня до 29 січня буде робочим. Тому, фактично, ми свою відпустку плануємо використати для роботи, а ті два тижні буде робота у комітетах", - сказав Корнієнко.