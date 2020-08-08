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08 серпня 2020, 15:17 3

Кабмін створить систему відстеження контактів хворих на COVID-19

08 серпня 2020, 15:17 3
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Контроль за самоізоляцією хворих коронавірусом буде посилено
Контроль за самоізоляцією хворих коронавірусом буде посилено
Фото: Кабмін
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В Україні створять ефективну систему відслідковування контактів людей, які захворіли на COVID-19.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за результатами позачергового засідання Кабінету Міністрів, передає RegioNews.

За його словами, до цього процесу будуть залучені Міністерство охорони здоров'я, міністерство внутрішніх справ, мінцифри та інші органи.

Ці епідеміологічні розслідування мають бути системними, з жорстким контролем за самоізоляцією. Це дасть можливість нам більш оперативно реагувати та розривати ланцюги захворювань", - сказав Шмигаль.

Він також дав розпорядження міністру охорони здоров'я підготувати звіт про готовність лікарень другої хвилі, які будуть приймати хворих COVID-19.

Така статистика має бути представлена по кожній області та враховувати кількість ліжко-місць, забезпеченість засобами індивідуального захисту, ліками, киснем та медичним персоналом", - додав прем'єр-міністр.

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Нагадаємо, в Україні знову антирекорд, виявлено 1489 випадків COVID-19. 8 серпня Кабмін провів позачергове засідання через погіршення епідемічної ситуації.

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