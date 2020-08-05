13:20  05 серпня
Тернопіль не отримував медичні засоби, доставлені з Китаю - мер міста Надал
14:42  05 серпня
ДБР передало до суду справу Федини і Звіробій
14:55  05 серпня
Кабмін планує виділити 5,5 мільйона гривень на житло для переселенців
UA | RU
UA | RU
05 серпня 2020, 12:43 3

У ЗСУ за добу зафіксували 31 новий випадок COVID-19

05 серпня 2020, 12:43 3
Читайте также на русском языке
Загалом в Збройних Силах України на коронавірус хворіє 250 осіб
Загалом в Збройних Силах України на коронавірус хворіє 250 осіб
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

За минулу добу в Збройних Силах України зареєстрували 31 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Про це повідомила пресслужба командування Медичних Сил ЗСУ, передає RegioNews.

З них в закладах охорони здоров’я перебуває 6 осіб (Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 5 військовослужбовців, Хмельницька інфекційна лікарня – 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

Загалом станом на 5 серпня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 250 осіб.

Всього за час пандемії одужало 642 особи, летальних випадків – 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 577 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 259 осіб", – йдеться у повідомленні.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 25 осіб (Київська область – 5 військовослужбовців та 1 працівник ЗСУ, Рівненська область – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗСУ, Львівська область – 11 військовослужбовців та 1 працівник ЗСУ, Житомирська область – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗСУ, Івано-Франківська область – 1 військовослужбовець, Полтавська область – 1 військовослужбовець, Сумська область – 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Нагадаємо, в Україні черговий антирекорд COVID-19, виявили 1271 нових заражень.

коронавірус ООС карантин армія ЗСУ
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
В Україні черговий антирекорд COVID-19, виявили 1271 нових заражень
05 серпня 2020, 09:20
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
23 липня 2020
Чорне дЗе!ркало у Луцьку
Всі відео »
Голова Харківської ОДА про вибори: Володимир Зеленський захоплений процесом визначення кандидатів у мери
Обманні маневри та партизанська агітація. Як у Черкасах готуються до місцевих виборів
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »