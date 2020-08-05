У ЗСУ за добу зафіксували 31 новий випадок COVID-19

Загалом в Збройних Силах України на коронавірус хворіє 250 осіб

Загалом в Збройних Силах України на коронавірус хворіє 250 осіб

Фото: Facebook

За минулу добу в Збройних Силах України зареєстрували 31 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Про це повідомила пресслужба командування Медичних Сил ЗСУ, передає RegioNews.

З них в закладах охорони здоров’я перебуває 6 осіб (Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 5 військовослужбовців, Хмельницька інфекційна лікарня – 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

Загалом станом на 5 серпня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 250 осіб.

Всього за час пандемії одужало 642 особи, летальних випадків – 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 577 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 259 осіб", – йдеться у повідомленні.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 25 осіб (Київська область – 5 військовослужбовців та 1 працівник ЗСУ, Рівненська область – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗСУ, Львівська область – 11 військовослужбовців та 1 працівник ЗСУ, Житомирська область – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗСУ, Івано-Франківська область – 1 військовослужбовець, Полтавська область – 1 військовослужбовець, Сумська область – 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Нагадаємо, в Україні черговий антирекорд COVID-19, виявили 1271 нових заражень.