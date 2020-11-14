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Знову антирекорд: в Україні виявили 12,5 тисяч випадків COVID-19
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14 листопада 2020, 10:22 266

Знову антирекорд: в Україні виявили 12,5 тисяч випадків COVID-19

14 листопада 2020, 10:22 266
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Найбільше нових випадків виявили за добу у Києві
Найбільше нових випадків виявили за добу у Києві
Фото: flickr
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За минулу добу, 13 листопада, в Україні зафіксовано черговий антирекорд нових випадків коронавірусу, захворювання підтвердили у 12 524 громадян.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я, передає RegioNews.

Упродовж доби 191 хворий COVID-19 помер, 4 962 людини одужало.

Найбільшу кількість нових випадків зареєстрували у Києві (1053), а також Запорізькій (805), Одеській (758), Харківській (749) та Київській (698) областях.

Було госпіталізовано 1 525 осіб. Серед нових хворих – 474 дитини та 496 медпрацівників.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли – 525 176 осіб;
  • одужали – 238 811 осіб;
  • летальних випадків – 9 508;
  • проведено ПЛР-тестувань – 3 876 966.

Ситуація у регіонах виглядає наступним чином:

м. Київ — 49699 (+1053)
Вінницька — 13627 (+260)
Волинська — 18433 (+429)
Дніпропетровська — 20535 (+626)
Донецька — 16632 (+607)
Житомирська — 21597 (+459)
Закарпатська — 19214 (+382)
Запорізька — 17616 (+805)
Івано-Франківська — 27417 (+593)
Київська — 23801 (+698)
Кіровоградська — 3572 (+71)
Луганська — 5080 (+140)
Львівська — 36561 (+561)
Миколаївська — 11944 (+298)
Одеська — 32090 (+758)
Полтавська — 14800 (+473)
Рівненська — 24579 (+534)
Сумська — 17437 (+656)
Тернопільська — 23330 (+318)
Харківська — 46886 (+749)
Херсонська — 6752 (+267)
Хмельницька — 22450 (+496)
Черкаська — 12315 (+642)
Чернівецька — 27511 (+371)
Чернігівська — 11298 (+278)

Нагадаємо, коронавірус в Україні: за добу виявлено понад 11700 тисяч нових випадків зараження.

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