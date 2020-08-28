Зеленський про святкування Рош га-Шана в Умані: "Цього року це не можливо"
Президент Володимир Зеленський заявив, що святкування свята Рош га-Шана в Умані в цьому році неможливо.
Про це він сказав під час візиту в Черкаську область, передає Regionews з посиланням на "РБК-Україна".
"Нещодавно у мене була зустріч з представниками єврейських громад. Ми були згодні з тим, що святкування свята Рош га-Шана в цьому році в Умані неможливо", - сказав Зеленський.
Зазначимо, що десятки тисяч хасидів щорічно з'їжджаються до Умані, щоб відвідати могилу рабина Нахмана з Брацлава, який відродив хасидський рух і помер в 1810 році.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський зустрівся з представниками іудейських релігійних організацій України і закликав рабинів допомогти уникнути масового скупчення людей під час святкування Рош га-Шана в Умані.
27 серпня стало відомо, що хасиди масово почали злітатися в Україну, але їх не пускають і тримають в аеропортах різних міст країни.
В ніч на 28 серпня в Умані місцеві жителі ледь не почубилися з хасидами.