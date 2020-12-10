У МОЗ розробили нові санітарні правила для українських шкіл

Про них повідомив головний санлікар України Віктор Ляшко

Про них повідомив головний санлікар України Віктор Ляшко

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Серед змін, які набудуть чинності вже 1 січня 2021 року — підключення інтернету, нові вимоги до меблів, обов’язкові внутрішні туалети і оновлені принципи харчування.

Про це Віктор Ляшко повідомив сьогодні на брифінгу, передає RegioNews.

Нові санітарні правила, які запроваджуються вже з нового року, стосуються підключення інтернету, нових вимог до меблів, обов’язкових внутрішніх туалетів і оновлених принципів харчування.

Зокрема, МОЗ дозволило використовувати в навчальних закладах дротове й бездротове підключення до інтернету. Якщо бездротове, то роутери і Wi-Fi повинні бути на висоті не менше 2 м від підлоги і вимикатися у позанавчальний час. Також встановлено вимоги до інтернет-обладнання. У персональних комп’ютерів екран повинен бути не менше 15 дюймів, за неможливості використовувати персональні комп’ютери, у ноутбуків дозволяється 14-дюймовий екран, але мишка і клавіатура повинні бути окремо.

Також у кожній школі повинні бути внутрішні туалети. Завдання це виконати покладається на власників закладів, органи місцевого самоврядування. За словами Ляшка, в Україні досі у кожної 10-ї школи туалети знаходяться на вулиці.

Щодо меблів - у кожному навчальному закладі передбачається як мінімум два-три їх розміри. Учнів, які часто хворіють на простудні захворювання, ревматизм, ангіни, рекомендується розміщувати в третьому ряду від вікна, ближче до внутрішньої стіни. Документ також пропонує не менше двох разів на рік пересаджувати учнів в інші ряди для профілактики порушень зору і слуху.

Також в Україні змінюють підходи до організації харчування школярів. Дозволяється навіть організовувати кейтеринг, але з дотриманням норм безпеки і якості. Повинні бути дотримані принципи здорового харчування і вимоги до готових страв: буде діяти низка обмежень щодо вмісту солі, цукру і жирів.

Встановлено перелік харчових продуктів, які заборонено продавати в шкільних буфетах і автоматах (чіпси, сухарики, солодощі та інші снеки). Натомість встановлена група харчових продуктів, які повинні бути в шкільному раціоні щодня: злакові, овочі, фрукти, ягоди та молочні продукти.

Вперше буде врегульовано питання харчування дітей з особливими потребами. Якщо у дитини є довідка від сімейного лікаря або педіатра про дієтичні потреби, то в школі повинні надати окреме харчування саме для цієї дитини.

Також учні, які проживають на відстані понад 2 км від навчального закладу, повинні бути забезпечені транспортом для підвозу до шкіл. Оренда шкіл не під освітні потреби чітко заборонена.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Уряд встановив остаточну дату запровадження локдауну в Україні.