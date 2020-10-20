У МОЗ назвали причини погіршення ситуації із COVID-19 в Україні

Ситуація в Україні схожа з іншими європейськими країнами

Ситуація в Україні схожа з іншими європейськими країнами

Фото: із відкритих джерел

Стрімке зростання кількості нових випадків COVID-19 пов'язано з циркуляцією вірусу та його циклічністю.

Про це в коментарі для РБК-Україна розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає RegioNews.

За його словами, ситуація в Україні схожа з іншими європейськими країнами, і для боротьби з вірусом потрібно дотримуватися санітарних вимог.

Зараз ми можемо спостерігати зростання захворюваності на прикладі цілого ряду країн в Європі. В Італії, Франції, Іспанії, Нідерландах, Словаччині вже введені протиепідемічні обмеження для стабілізації ситуації", - сказав Ляшко.

Він додав, що ситуація буде погіршуватися і далі, якщо громадяни не будуть дотримуватися всіх вимог, прописаних МОЗ.

Є чітко прописані протиепідемічні норми, яких слід дотримуватися кожному. Тому, закликаю кожного користуватися засобами індивідуального захисту", - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, МОЗ розробило план реагування на чотири рівні небезпеки через коронавірус.