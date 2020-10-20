09:49  20 жовтня
В Україні за добу виявили 5469 нових хворих COVID-19
12:11  20 жовтня
"Ніяких паперів": Зеленський анонсував перехід всіх державних послуг в онлайн
17:45  20 жовтня
Бойовики обстріляли сили ООС біля Світлодарська та Майорська - штаб
UA | RU
UA | RU
20 жовтня 2020, 17:23 6

У МОЗ назвали причини погіршення ситуації із COVID-19 в Україні

20 жовтня 2020, 17:23 6
Читайте также на русском языке
Ситуація в Україні схожа з іншими європейськими країнами
Ситуація в Україні схожа з іншими європейськими країнами
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Стрімке зростання кількості нових випадків COVID-19 пов'язано з циркуляцією вірусу та його циклічністю.

Про це в коментарі для РБК-Україна розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає RegioNews.

За його словами, ситуація в Україні схожа з іншими європейськими країнами, і для боротьби з вірусом потрібно дотримуватися санітарних вимог.

Зараз ми можемо спостерігати зростання захворюваності на прикладі цілого ряду країн в Європі. В Італії, Франції, Іспанії, Нідерландах, Словаччині вже введені протиепідемічні обмеження для стабілізації ситуації", - сказав Ляшко.

Він додав, що ситуація буде погіршуватися і далі, якщо громадяни не будуть дотримуватися всіх вимог, прописаних МОЗ.

Є чітко прописані протиепідемічні норми, яких слід дотримуватися кожному. Тому, закликаю кожного користуватися засобами індивідуального захисту", - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, МОЗ розробило план реагування на чотири рівні небезпеки через коронавірус.

коронавірус Україна МОЗ захворювання Віктор Ляшко пандемія
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У Чернівцях виборців залякують коронавірусом
20 жовтня 2020, 17:01
Керівник Одеської ОДА заявив, що одужав від COVID-19
20 жовтня 2020, 15:44
Степанов зробив заяву про ймовірність своєї відставки
20 жовтня 2020, 15:34
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
"Зелені" кандидати. Хто представлятиме партію Зеленського на Прикарпатті
Історія миколаївської ОПЗЖ. Як не потрібно вести партійне будівництво на місцях, щоб не розгубити рейтинги
Всі публікації »
Олександр Костенко
Віктор Таран
Кирило Сазонов
Всі блоги »