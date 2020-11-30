Влада сьогодні збереться на нараду, де визначить необхідність впровадження локдауну

Про результати рішення буде повідомлено якнайшвидше

Про результати рішення буде повідомлено якнайшвидше

Офіс президента

Представники уряду та Ради національної безпеки і оборони сьогодні, 30 листопада, проведуть нараду, щоб визначитися, чи потрібно впроваджувати повний локдаун і коли.

Про це йшлося на селекторній нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського, повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу президента.

Зазначається, що про результати буде повідомлено якнайшвидше, щоб поінформувати людей заздалегідь і підготуватися з точки зору економіки та надання послуг населенню.

"Нам треба визначитися з реалістичними прогнозами, щоб зрозуміти, чи витримає навантаження наша медична система та наша економіка. Ми розробили економічну програму допомоги, постійно вдосконалюємо систему охорони здоров'я. Треба, щоб і бізнеси, і люди були готовими, якщо уряд вважатиме, що жорсткого карантину не оминути", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів розглядає можливість запровадження в Україні "інтелектуального локдауну", який не так сильно вдарить по економіці.